Праздник считался скорее поминальным

В пятницу, 30 сентября, православные вспоминают святых Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Этот праздник считается одним из главных церковных дней для женщин. В народе он также получил название Бабьи именины.

Что можно делать 30 сентября

Женщины после пробуждения обязательно оплакивали свою жизнь – такой обряд считался оберегом от внезапной потери родных.

Вечером устраивали праздник – деревенские святцы. Молодые люди собирались, чтобы проводить весело время.

Каждый член семьи был обязан съесть кусок пирога – так он обезопасить себя от недугов. Также было принято кормить пирогами женщин, которых зовут Вера, Надежда и Любовь.

Что нельзя делать 30 сентября

В этот день всем женщинам было положено отдыхать. Любая тяжелая была под запретом.

Пышные застолья были нежелательны, поскольку в праздник поминают святых, погибших за свою веру.

Запрещались любые ссоры, споры и конфликты с родственниками.

Свадьбы и сватовство было недопустимым в этот день.

Приметы на 30 сентября