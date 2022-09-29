Приметы на 30 сентября: что нельзя делать в день Веры, Надежды и Любви
Праздник считался скорее поминальным
В пятницу, 30 сентября, православные вспоминают святых Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Этот праздник считается одним из главных церковных дней для женщин. В народе он также получил название Бабьи именины.
Что можно делать 30 сентября
- Женщины после пробуждения обязательно оплакивали свою жизнь – такой обряд считался оберегом от внезапной потери родных.
- Вечером устраивали праздник – деревенские святцы. Молодые люди собирались, чтобы проводить весело время.
- Каждый член семьи был обязан съесть кусок пирога – так он обезопасить себя от недугов. Также было принято кормить пирогами женщин, которых зовут Вера, Надежда и Любовь.
Что нельзя делать 30 сентября
- В этот день всем женщинам было положено отдыхать. Любая тяжелая была под запретом.
- Пышные застолья были нежелательны, поскольку в праздник поминают святых, погибших за свою веру.
- Запрещались любые ссоры, споры и конфликты с родственниками.
- Свадьбы и сватовство было недопустимым в этот день.
Приметы на 30 сентября
- Если полетели журавли, то 14 октября жди заморозков.
- Кошка умывается целый день – дождей в ближайшее время не будет.
- Белки начали линять – весна окажется ранней.
- В бане париться – весь год ссориться.
- Полагали, что в этот день традиционно идет дождь.