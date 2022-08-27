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Православная церковь отмечает 28 августа праздник Успения Пресвятой Богородицы, вспоминая окончание пути Пресвятой Девы Марии в земном мире и вознесение ее духа на небеса.
Успение совпадало с окончанием летнего сезона работ на поле – оттуда и повелось множество соответствующих примет.
Обязательно нужно отправиться на праздничную службу. В ночь на Успение проводят Всенощное Бдение – ставят свечу и молятся о благополучии всех членов семьи. Успение не только является завершением двухнедельного поста, но и окончанием жатвы. Селами и деревнями накрывали целые столы – каждый нес из дома свою еду.
Что нелья делать на Успение
Нельзя работать – день праздничный, и нужно отмечать его с семьей, а не пахать в поле. Еще успеется.
Нельзя ходить в этот день босиком по росе. Считается, что это – земные слезы, которые брошены Богородицей после того, как она устремилась в небеса.
Нельзя ругаться и ссориться – утро нужно начинать с тихой молитвы, а продолжать день в веселье.
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