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В народе в понедельник принято отмечать Третий Спас – он также носит названия Хлебного или Орехового спаса. Считается, что к этому моменту уже созревает на полях хлебный урожай, жатва подходит к концу, начинается посев озимых. В православии 29 августа празднуют день перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Едессы в Константинополь.
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