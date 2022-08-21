Приметы на 22 августа: что нельзя делать в день Матвея

продолжениеПриметы на 23 августа: что нельзя делать в Лаврентьев день
У крестьян было принято оберегать скот от змей

Православная церковь отмечает 22 августа день Матвея – апостола Матфия, одного из учеников Иисуса Христа, которого избрали на место Иуды Искариота. Матвей до конца жизни вел праведный образ жизни, изучая с раннего возраста Слово Божье со Священным Писанием.

Матвей совершал множество чудес, включая исцеление от недугов и изгнание бесов.

Традиции и обычаи

На Руси же день апостола Матфия прозвали Матвеевым днем. По поверьям, 22 августа змеи присасываются к коровьему вымени, выпивая молоко – а затем и всю кровь. Потому скот было принято оберегать и держать в этот день в сарае – на выпас их никто не выгонял. Хозяйки же верили, что коров нужно доить исключительно в одиночестве – чтобы избежать дурного.

Что нельзя делать в день Матвея

Считалось, что без лишней необходимости нельзя ходить в лес. Бытовало поверье, что и отвары нельзя пить – мол, в этот день всякая трава – даже целебная – окажется ядовитой.

Приметы на 22 августа

  • Сильный ветер с утра – к морозной зиме;
  • Теплая и спокойная погода – к долгой осени;
  • Пошел дождь – жары ждать только в следующем году.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей