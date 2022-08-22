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23 августа православные чтут память выдающегося религиозного деятеля, который жил в третьем веке. Святой Лаврентий был жестоко замучен за свою истовую веру в Иисуса Христа. Мученик считается целителем, который может спасти от различного рода хворей, а также снять сглаз. В эту дату его можно попросить молитвой о помощи.
Наши предки считали, что в эту дату лучше помалкивать о своих мечтах и планах. Озвученное желание можно сглазить, и оно вряд ли исполнится.
Строго запрещалось лениться на Лаврентия. Низкая активность в эту дату может обернуться серьезными финансовыми проблемами на протяжении всего года.
Также необходимо избегать семейные конфликты. Начатые на Лаврентия разборки рискуют затянуться на долгое время и могут привести к катастрофическим последствиям.
В эту дату не стоит босиком ходить по утренней росе. Такая прогулка может закончиться серьезным заболеванием ног.
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