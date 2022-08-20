Подбирать что-то на перекрестке было под запретом

В воскресенье, 21 августа, в православии вспоминают святителя Мирона, который считался чудотворцем. Он помогал всем нуждающимся. В народе этот день прозвали Мироном-ветрогоном. Считали, что в это время начинают появляться вихревые ветра.

ЧТо можно делать 21 августа

Было принято ходить в лес за урожаем ягод и грибов, а после печь из них пироги.

Листья ягодных растений добавляли в чай, чтобы укрепить здоровье.

Страдающие от безответной любви юноши и девушки обращались к ветру за помощью. Они выходили на перекресток и произносили, чего хотят больше всего на свете.

Считалось, что если день проведешь в кругу гостей, то в доме будет царить счастье.

Что нельзя делать 21 августа

Если путь на важную встречу пролегал против ветра, то ее отменяли. Верили, что это является плохой приметой.

Нельзя было ни на кого обижаться, а также конфликтовать. Это может принести человеку массу неприятностей.

Любая домашняя работа была запрещена – нарушившие правило могли сильно пострадать.

Было недопустимо поднимать что-то на перекрестке, чтобы не навлечь на себя порчу.

В этот день старались на запирать двери дома, чтобы впустить достаток и благополучие.

Приметы на 21 августа