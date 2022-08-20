Приметы на 21 августа: что нельзя делать в день Мирона чудотворца
Подбирать что-то на перекрестке было под запретом
В воскресенье, 21 августа, в православии вспоминают святителя Мирона, который считался чудотворцем. Он помогал всем нуждающимся. В народе этот день прозвали Мироном-ветрогоном. Считали, что в это время начинают появляться вихревые ветра.
ЧТо можно делать 21 августа
- Было принято ходить в лес за урожаем ягод и грибов, а после печь из них пироги.
- Листья ягодных растений добавляли в чай, чтобы укрепить здоровье.
- Страдающие от безответной любви юноши и девушки обращались к ветру за помощью. Они выходили на перекресток и произносили, чего хотят больше всего на свете.
- Считалось, что если день проведешь в кругу гостей, то в доме будет царить счастье.
Что нельзя делать 21 августа
- Если путь на важную встречу пролегал против ветра, то ее отменяли. Верили, что это является плохой приметой.
- Нельзя было ни на кого обижаться, а также конфликтовать. Это может принести человеку массу неприятностей.
- Любая домашняя работа была запрещена – нарушившие правило могли сильно пострадать.
- Было недопустимо поднимать что-то на перекрестке, чтобы не навлечь на себя порчу.
- В этот день старались на запирать двери дома, чтобы впустить достаток и благополучие.
Приметы на 21 августа
- По этому дню судили о грядущем январе – каким будет 21 августа, таким окажется и весь первый месяц последующего года.
- Иней сулит сулит урожайность в сезон.
- Если день оказался жарким, то осень будет теплой.
- Рябина уродилась – жди холодной зимы.