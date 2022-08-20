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Важный для православной церкви праздник получил двойное название, так как в этот день вспоминают сразу двоих знаменитых святых – Пимена Многоболезненного и мученика Марина. В церковной традиции принято молить выдающихся религиозных деятелей о здравии.
На Руси особое внимание в эту дату уделяли семейному очагу. Именно поэтому традиции запрещали недостойное поведение в отношении аистов. Считалось, что если обидеть эту птицу, семейство может остаться без потомства.
Также, на Пимена-Марина не стоит менять белье на кровати супругов. Такой шаг может привести к разладу в отношениях, который грозит закончиться весьма серьезными последствиями.
Также наши предки предпочитали не гулять после захода солнца. Считалось, что такая прогулка может спровоцировать развитие серьезного заболевания.
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