Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас

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В эту дату также отмечают Преображение Господне

19 августа православная церковь празднует важное торжество – Преображение Господне. Праздник связан с главными перипетиями в судьбе Христа на этом свете. Торжество является одним из 12 главных православных праздников. Также наши предки отмечали в эту дату Яблочный Спас. Праздничный вечерний ужин не должен обойтись без ароматных пирожков с яблоками.

Что нельзя делать 19 августа

На Руси считалось, что до важного праздника нельзя срывать вожделенные плоды с деревьев, так как таким образом можно испортить будущий урожай и навлечь беду на дом. А вот на сам Спас пора отправляться с корзинкой под фруктовое дерево и собирать угощение к вечернему столу.

День считается праздничным, в эту дату стоит отказаться от бытовых хлопот по дому и тяжелого труда. Единственное занятие, которое разрешено – приготовление вкусностей из яблок.

При этом закатывать пышный пир тоже не стоит. Праздник лучше провести в спокойной домашней обстановке. На Руси в этот день под запретом были горячительные напитки.

Дурной приметой станет борьба с насекомыми на огороде. Наши предки считали, что в эту дату они приносят удачу, а травля крылатых гостей может испортить весь год.

Приметы на 19 августа

  • Если на Яблочный Спас зарядил ливень, осень будет промозглой, а зима теплой;
  • Солнце осветило окрестности – осенний период порадует теплом, а вот зима будет лютой;
  • Присевшее дважды на рукав насекомое обещает позитивные перемены в жизни;
  • Встретить на поле рой пчел – к улучшению финансового положения.

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