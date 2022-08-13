В эту дату отмечают древнейший праздник

Каждый год 14 августа россияне празднуют Медовый Спас. С этим днем связано множество поверий и примет. Как понятно из названия праздника, особое внимание в эту дату уделяли такому популярному лакомству, как мед. На Руси считали, что собранный 14 августа мед обладает целебными свойствами и способен помочь в борьбе с любой хворью.



Что нельзя делать 14 августа

В эту дату стоит отказаться от генеральной уборки. День нужно провести в приподнятом, праздничном настроении. Вечером обязательно попить чаю с медом, а лучше пригласить на свежий мед гостей.

А еще наши предки верили, что после Медового Спаса нельзя купаться. Считалось, что купание в запрещенное время может привести к страшному заболеванию. Верили, что после 14 августа активизируется нечистая сила, которая может утянуть пловца на дно.

Также под запретом черные мысли. Плохой посыл в сторону другого человека обязательно вернется бумерангом и со всей силы ударит по источнику. Ссоры и конфликты могут привести к разрыву отношений даже с самыми близкими людьми.

Приметы на 14 августа

Зарядивший ливень обещает год, защищенный от лесных пожаров.

Теплая погода на 14 августа говорит о том, что будущий год будет знойным.

Резкое похолодание обещает ранний приход осени и холодную зиму.

Если к Медовому Спасу отцвели розы, значит, лето можно считать завершившимся.