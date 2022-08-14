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15 августа православная церковь отмечает важный праздник – день памяти святого Стефана, выдающегося религиозного деятеля, который был замучен за свою преданность христианскому учению. Наши предки прозвали Стефана Степаном, а вторая часть названия праздника "Сеновал" связана с тем, что к этой дате завершали сенокосные работы.
В эту дату необходимо вести себя максимально скромно. Даже если на Степана Сеновала выпал важный праздник, его следует отметить в спокойной обстановке. Бурное веселье может привести к тому, что весь год не заладится.
Также под запретом обильное возлияние и переедание. На Степана во всех вопросах следует соблюдать меру.
С вниманием нужно относиться к развлекательному контенту. Стоит воздержаться от просмотра излишне эмоциональных фильмов и чтения ужастиков. Считается, что в эту дату человек особенно восприимчив и под впечатлением может направить свою судьбу не в то русло.
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