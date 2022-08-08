Было принято готовить различные блюда из капусты

Во вторник, 9 августа, православные чтут память Пантелеимона, который был признан святым – он был язычником, но уверовал после того, как с помощью молитвы смог воскресить ребенка. Он считается покровителем целителей и воинов.

Что можно делать 9 августа

Считалось, что в этот день нужно собирать лечебные травы, поскольку они наделяются особой силой.

Обязательно готовили блюда из оставшихся запасов капусты и первого качана в этом году.

Что нельзя делать 9 августа

Любая черная магия в этот день была под запретом, иначе человек накликает на себя беду.

Было недопустимо обижать военных и врачей, поскольку Пантелеимон мог наслать на обидчика недуги.

Возить сено нельзя, чтобы не лишиться всего урожая.

Равнодушие 9 августа считалось страшным грехом, поэтому проходить мимо бед другого человека было нельзя.

Считать мелочь не допускалось, чтобы не накликать на себя проблемы с финансами. Также в этот день не забирали обратно долги.

Приметы на 9 августа