Приметы на 9 августа: что нельзя делать в день Пантелеимона
Было принято готовить различные блюда из капусты
Во вторник, 9 августа, православные чтут память Пантелеимона, который был признан святым – он был язычником, но уверовал после того, как с помощью молитвы смог воскресить ребенка. Он считается покровителем целителей и воинов.
Что можно делать 9 августа
- Считалось, что в этот день нужно собирать лечебные травы, поскольку они наделяются особой силой.
- Обязательно готовили блюда из оставшихся запасов капусты и первого качана в этом году.
Что нельзя делать 9 августа
- Любая черная магия в этот день была под запретом, иначе человек накликает на себя беду.
- Было недопустимо обижать военных и врачей, поскольку Пантелеимон мог наслать на обидчика недуги.
- Возить сено нельзя, чтобы не лишиться всего урожая.
- Равнодушие 9 августа считалось страшным грехом, поэтому проходить мимо бед другого человека было нельзя.
- Считать мелочь не допускалось, чтобы не накликать на себя проблемы с финансами. Также в этот день не забирали обратно долги.
Приметы на 9 августа
- Если кочаны капусты завились, то жди холодной осени.
- Муравьи начали загораживать вход в муравейник – скоро пойдет дождь.
- Крикливые утки сулят ненастье.
- Полевые работы в день Пантелеймона приведут к пожару.