Приметы на 10 августа: что нельзя делать в день Семи апостолов
Было принято съесть грушевый плод на удачу
Православная церковь в среду 10 августа чтит память семи апостолов, которых избрали ученики Иисуса Христа. Также день принято называть в честь двух из них – Парамена и Прохора.
Что можно делать 10 августа
- Обязательно нужно было помолиться апостолам, а также славить кузнецов – полагали, что они обладают способностью бороться со злыми духами.
- День считался благоприятным для работ в поле и на огороде, поэтому крестьяне традиционно занимались садовыми делами.
- Согласно поверью, нужно было съесть грушу, чтобы привлечь к себе удачу. Также обязательно готовили блюда из картошки.
- Пожилые люди обязательно отправлялись в лес за грибами.
Что нельзя делать 10 августа
- Запрещалось избавляться от собственных вещей – это касалось продаж, дарения и подобного.
- Крестьяне старались и не покупать ничего в этот день, поскольку такая вещь на благо долго не прослужит.
- Недопустимо было употреблять яблоки 10 августа, а также любые виды каш.
- Браки в этот день старались не заключать.
Приметы на 10 августа
- Будет в течение дня хорошая погода, если туман утром стал стелиться по воде.
- Пошел дождь, но ветра нет – ненастье окажется долгим.
- Если облака летят высоко – погода окажется ясной и сухой.