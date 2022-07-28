Генеральную уборку придется отложить

В пятницу православные отдадут дань памяти великому религиозному деятелю Финогею, который был замучен за свое нежелание отказаться от веры в Иисуса Христа. Наши предки считали, что именно с этой даты летний зной идет на убыль.



Что нельзя делать 29 июля

Стоит отметить, что на Руси в данную дату действовали серьезные запреты. Так, считалось, что в этот день заря выходит на прогулку по лесу и будет весьма недовольна, если встретит там человека. Именно поэтому люди отказывались идти по грибы и ягоды. Прогулки в лесополосе тоже лучше отложить.

Также лучше приберечь просьбы к окружающим до более благоприятного момента. Например, требование повышения может привести к краху карьеры.

А еще в Финогеев день запрещалось делать уборку дома. Наши предки считали, что в эту дату вместе с сором можно вымести из жизни удачу.

Приметы на 29 июля

Если в эту дату зарядил дождь, собранный урожай частично может погибнуть.

Желтоватые облака бороздят небесные просторы – быть ненастью.

Густой туман на Финогея обещает изобилие грибов в лесу.

Яркое солнце – знак, что урожай будет богатым.