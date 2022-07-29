Буйство стихии может навлечь беду

30 июля православная церковь отдает дань памяти выдающимся религиозным деятелям Марине Антиохийской и Лазарю Галисийскому. Святые пострадали за свою веру в Христа.

Что нельзя делать 30 июля

В эту дату наши предки часто наблюдали за таким интересным явлением, как зарницы – буйство стихии, при котором яркие молнии проходят без грома и дождей. Считалось, что на Марину Лазоревую могут активизироваться нечистые силы. Особенно опасно наблюдать за природными явлениями – через них злой дух может проникнуть в самое сердце.

Также на эту дату не стоит планировать серьезные события личной жизни. Предложение руки и сердца, свадебное торжество, первое свидание – все это лучше отложить, так как такие отношения могут вскоре разрушиться.

Лучше избегать крупные траты и расточительство, если человек сумеет сберечь деньги, в будущем его благосостояние удвоится.

Если на улице начнется гроза, нужно быстро закрыть двери и окна, иначе в квартиру может проникнуть негативная энергия, которая приведет к громким ссорам и конфликтам.

Приметы на 30 июля

Какой будет погода в эту дату, таким окажется и сентябрь.

Заблестевшие поутру зарницы обещают хороший урожай орехов.

Небо осветила высокая радуга – погода будет теплой и ясной.

Активизация насекомых говорит о том, что скоро разразится гроза.