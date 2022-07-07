Приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии

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День было принято проводить с супругом в делах

В православном календаре 8 июля связано с днем Петра и Февронии или, как прозвали праздник в России, День семьи, любви и верности. Иногда его называют и Феврония Русальница. 

Что можно делать 8 июля

  • Желающие завести детей должны были прийти в этот день храм и просить Всевышнего о помощи. 
  • Муж и жена должными были провести день за совместным трудом по дому, чтобы обрести порядок и согласие. 
  • Было принято делать предложения руки и сердца – тогда брак будет долгим и крепким.

Что нельзя делать 8 июля

  • Запрещалась любая ругань и выяснения отношений между супругами. 
  • Чтобы не столкнуться с финансовыми потерями не допускалось никаких действий с тестом.
  • Переезжать в этот день было нельзя – иначе жди проблем.
  • Венчаться тоже не стоило, чтобы избежать несчастливого союза.
  • Огородные работы были под запретом, как и рукоделие. 
  • Мужу и жене нельзя было есть с одной ложки или вытираться одним полотенцем, чтобы не поругаться без причины. 

Приметы на 8 июля

  • Если в этот день жарко, то и следующий месяц будет такая же погода. 
  • В этот день идет дождь – пчелы принесут много меда. 
  • Дует ветер с севера – жди тепла, с востока – дождей. 
  • Жара в этот день сулит большой урожай грибов. 

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