День было принято проводить с супругом в делах

В православном календаре 8 июля связано с днем Петра и Февронии или, как прозвали праздник в России, День семьи, любви и верности. Иногда его называют и Феврония Русальница.

Что можно делать 8 июля

Желающие завести детей должны были прийти в этот день храм и просить Всевышнего о помощи.

Муж и жена должными были провести день за совместным трудом по дому, чтобы обрести порядок и согласие.

Было принято делать предложения руки и сердца – тогда брак будет долгим и крепким.

Что нельзя делать 8 июля

Запрещалась любая ругань и выяснения отношений между супругами.

Чтобы не столкнуться с финансовыми потерями не допускалось никаких действий с тестом.

Переезжать в этот день было нельзя – иначе жди проблем.

Венчаться тоже не стоило, чтобы избежать несчастливого союза.

Огородные работы были под запретом, как и рукоделие.

Мужу и жене нельзя было есть с одной ложки или вытираться одним полотенцем, чтобы не поругаться без причины.

Приметы на 8 июля