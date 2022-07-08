Приметы на 9 июля: что нельзя делать в день Давида Земляничника
Люди обязательно ходили в лес за ягодным урожаем
В субботу, 9 июля, православные отмечают день Тихвинской иконы Божией Матери, а также чудотворцу Давиду Солунскому. В народе его называли Давидом Земляничником или Тихвинской ягодницей, поскольку было принято отправляться в лес за ягодным урожаем.
Что можно делать 9 июля
- Считалось, что день нужно начинать с утренней молитвы. Принято просить благословения у Богородицы. Заканчивается день за праздничным столом с заженными свечами, поскольку они привлекают благополучие в дом.
- Нужно было совершать хорошие и благородные поступки, поскольку верили, что боги вознаградят за это.
- Беременные при выходе из дома в карман должны были положить листок земляники.
- Нужно было собрать и съесть как можно больше ягод, чтобы обрести здоровье.
Что нельзя делать 9 июля
- Если накануне поссорился с кем-то, то идти в лес за ягодами нельзя. Верили, что вся собранная человеком земляника будет кислой.
- Первую собранную ягоду в корзину не клали – по обязательной традиции ее нужно съесть.
- Девушкам запрещалось умываться всем, кроме росы.
- Просить занять денег в этот день было недопустимо, поскольку считалось, что отдать долг у человека из-за разных обстоятельств не выйдет.
- Запрещалось в этот день играть свадьбу, а также надевать обручальные кольца.
- Кричать на домашних питомцев нельзя, поскольку это приведет к проблемам в доме и семье.
Приметы на 9 июля
- Если цветы стали закрываться днем, то жди дождя.
- Выпало много росы – огурцы уродятся.
- Если в лесу много ягод, то зима в этом году будет холодной.
- Хорошая погода в этот праздник сулит солнечные деньки в течение недели.