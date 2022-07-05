Купаться в это время было обязательно

В народе этот день назвали Аграфена Купальница – в честь народного прозвища мученицы Агреппины, которая погибла за свою веру, но продолжала лечить людей даже после смерти – ее мощи в христианстве считаются лечебными. Считалось, что также святая является покровительницей корнеплодов, поэтому посаженная в этот день репа обизательно уродится.

Что можно делать 6 июля

Утром в этот день обязательно умывались росой, а на порог клали крапиву, чтобы отпугнуть нечисть.

На завтрак готовили ячменную кашу – желательно побольше. Остатками угощали нищих и стариков.

Было принято также начинать купальный сезон.

Ночь с 6 на 7 июля считали священной, поскольку после нее начинался праздник Ивана Купалы. Было принято устраивать пиры и гуляния.

Что нельзя делать 6 июля

Запрещалось проводить день в одиночестве – полагали, что так у нечистой силы появится шанс забрать у человека душу, оставив на земле лишь тело.

Спать до полуночи было нельзя из-за активности нечистой силы.

Подходить к воде беременным, пожилым и детям было недопустимо. Иначе они могут утонуть.

Женщинам нельзя было купаться в воде одетыми.

Приметы на 6 июля