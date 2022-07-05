Приметы на 6 июля: что нельзя делать день Аграфены Купальницы
Купаться в это время было обязательно
В народе этот день назвали Аграфена Купальница – в честь народного прозвища мученицы Агреппины, которая погибла за свою веру, но продолжала лечить людей даже после смерти – ее мощи в христианстве считаются лечебными. Считалось, что также святая является покровительницей корнеплодов, поэтому посаженная в этот день репа обизательно уродится.
Что можно делать 6 июля
- Утром в этот день обязательно умывались росой, а на порог клали крапиву, чтобы отпугнуть нечисть.
- На завтрак готовили ячменную кашу – желательно побольше. Остатками угощали нищих и стариков.
- Было принято также начинать купальный сезон.
- Ночь с 6 на 7 июля считали священной, поскольку после нее начинался праздник Ивана Купалы. Было принято устраивать пиры и гуляния.
Что нельзя делать 6 июля
- Запрещалось проводить день в одиночестве – полагали, что так у нечистой силы появится шанс забрать у человека душу, оставив на земле лишь тело.
- Спать до полуночи было нельзя из-за активности нечистой силы.
- Подходить к воде беременным, пожилым и детям было недопустимо. Иначе они могут утонуть.
- Женщинам нельзя было купаться в воде одетыми.
Приметы на 6 июля
- Муравьев нет рядом с муравейником – жди дождя.
- Если пошел дождь, то через пять дней будет солнечно.
- Если искупался в водоеме, то излечился от всех своих болезней.
- Ночью на небе много звезды – жди хорошего грибного урожая осенью.
- Пошла гроза, значит, орехи в этом году неуродятся.