Приметы на 7 июля: что нельзя делать в день Ивана Купалы

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Православные в этот день отмечают Рождество Иоанна Предтечи, а в народе праздник назвали день Ивана Купалы. Он посвящен летнему солнцестоянию.

Что можно делать 7 июля

  • Было положено день начинать в чистоте, поэтому в доме обязательно убирались.
  • В ночь на Ивана Купалу нужно было подойти к вовде и спустить на нее венок, сплетенный из свежих трав. 
  • Ночью, 7 июля, было принято собирать целебные травы, а также устраивать народные гуляния: прыгать через костер и водить хороводы. 
  • По наступлению утра обязательно купались в реке. 

Что нельзя делать 7 июля

  • В ночь на 7 июля купаться во всех водоемах было недопустимо, поскольку они охранались нечистью.
  • Беременным женщинам и старикам запрещали даже близко подходить к воде. 
  • Запрещалось в этот день поднимать с земли монетки, украшения и кошельки. 
  • Было нельзя в этот день пить чай из целебных трав. 
  • Грусть в этот день тоже была под запретом.

Приметы на 7 июля

  • Если ночь оказалась звездной, то грибы в этом году уродятся.
  • Выпало много росы – будет много огурцов.
  • Дождь в этот день сулит солнечный день на пятые сутки.
  • Полевые цветы источают яркий аромат – жди дождя. 

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