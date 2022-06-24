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Православная церковь 25 июня вспоминает свяого Онуфрия Великого, жившего в раннехристианский период в египетской пустыне. Был одним из отцов-отшельников, повлиявших на рассвет веры на Востоке.
По преданию, Онуфрий каждый день стремился причащаться. И на него в один день снизошло чудо: два ангела начали приносить Онуфрию в его пещеру святое Причастие. Там он молился и постился до того, как уйти из этого мира.
Традиции и обычаи
Онуфрий – покровитель всех путешественников, так как сам постоянно ходил по пустыне. Оказывает защиту он и всем бездетным парам, которые всгеда вымаливали чадо, а также роженицам.
25 число – последний срок, когда можно было сеять гречиху. К этому моменту уже завершали покос сена и начинали сенокос ранего ячменя.
Что нельзя делать 25 июня
В этот день уже точно нельзя было косить траву. Нежелательно отправляться спать до захода солнца. В этот день на огороде нужно было успеть посадить последнюю рассаду.
Приметы на 25 июня
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