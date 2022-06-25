Святую замучили на 13-м году жизни

26 июня является важным праздником для православных христиан. В эту дату вспоминают святую Акулину, которая пострадала за свою веру и была убита в возрасте 12 лет. Трагедия разыгралась в третьем веке, но до сих пор поражает своей жестокостью. А на Руси в эту дату поля засеивали гречихой, именно поэтому праздник получил двойное название.



Что нельзя делать 26 июня

Считалось, что лучше воздержаться от молочных продуктов. Этот день называли неблагоприятным для употребления молочки, так как она может быть отравлена нечистой силой.

Также стоит воздержаться от нытья и жалоб. В противном случае Акулина может подкинуть такие проблемы, на фоне которых прошлые неурядицы покажутся простыми капризами.

26 июня не подходит для организации первого свидания. Такое знакомство грозит обернуться необъяснимой враждой.

В этот день очень важно быть гостеприимным. Отказывать на Акулину в помощи – дурная примета, святая может жестоко наказать за это.

Приметы на 26 июня

Разлитый в воздухе аромат цветов говорит о том, что скоро могут начаться ливни.

Полчища мошкары обещают погожий денек.

Если собака занервничала по непонятной причине, скоро в гости может прийти неприятный человек.