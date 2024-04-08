Огромный ущерб: Анита Цой пострадала от серьезного паводка

Анита Цой представила грандиозный этно-мюзикл "Ожерелье России. Легенды", который установил новый рекорд страны по числу участников - 475! А за кулисами певица рассказала о другом, но уже печальном, рекорде...

Тема паводков остается номером один в новостной повестке. В опасной зоне сегодня 39 российских регионов, почти 7000 домов подтоплены. Не обошлось, увы, и без пострадавших. Не минула чаша сия и главную огородницу российской эстрады Аниту Цой. Огромный ущерб! О происходящем звезда рассказала с болью в сердце...

"Мой загородный дом пострадал очень сильно, – призналась Народная артистка России корреспонденту "Утро.ру". – Нам пришлось прочищать канализацию, рассматривать всю дренажную систему. Мы собирались с соседями и думали, что делать, ведь я – председатель правления нашего поселка. И у всех жителей, которые в низине, дома затопило по первые этажи. Ситуация была очень опасная, но мы с ней хорошо справились".

Напомним, Анита Цой уже много лет шумной жизни в столице предпочитает усадьбу в Подмосковье. Там у нее есть большой огород, теплицы, а скоро откроется и минизавод по производству солений и варений марки "Цойкины рецепты". Поэтому уровень поднятия грунтовых вод для нее важен и как тревога о судьбе будущего урожая.