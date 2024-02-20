Новая семья для малыша: 53-летняя Анита Цой осчастливила сироту из приюта

Ребенок достоин жить с хорошими людьми!

Удивлению сотрудников уфимского Дома ребенка не было предела, когда на пороге появилась Народная артистка России Анита Цой. Все знают, что у певицы есть 31-летний сын Сергей. Но что же тогда привело ее в это богоугодное заведение?

Да просто артистка поучаствовала в благотворительном телевизионном проекте "Радость нашего дома", который помогает малышам из уфимского Дома ребенка находить новую семью. Приют Анита посетила по приглашению супруги главы республики Каринэ Хабировой. Маленьким подопечным певицы стал годовалый Эрнес, с которым она провела весь день. Малыш был на седьмом небе от счастья! Анита вместе с домом ребенка и фондом "Территория счастья" очень хочет найти для чудесного Эрнеса новую семью.

А сама певица получила в Башкирии необычный подарок. Поэт из Ишимбая Раис Мулюков поднялся на сцену во время выступления Цой в его родном городе и прочитал стихотворение, посвященное Аните. Артистку он назвал человеком, благодаря творчеству которого живет и вдохновляется.

Башкортостан Анита Цой посетила в рамках большого тура "Россия – это мы!" в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина. В музыкально-культурной части тура певица при участии трио "Реликт" исполняет песни военных лет из альбома "Нации победителей посвящается…". Это мероприятие проводит доверенное лицо кандидата, Президент Федерации карате России, муж певицы Сергей Цой. Следующие города, которые посетят супруги Цой – Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Тюмень, Краснодар .