Орбакайте уехала из США после скандала с концертом

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После провала российского тура певица Кристина Орбакайте решила выступить перед публикой в США. Ближайший концерт артистки назначили на 20 апреля в Нью-Йорке – организатор заявил, что посмотреть на российскую звезду можно будет за 350-450 долларов, что равно примерно 32-41 тысячам рублей. После объявления ценника разразился скандал.
Подобная стоимость входного билета возмутила людей, которые уже забронировали столики за 30-50 долларов. В социальных сетях они начали жаловаться, что не собираются идти на концерт за такую цену. Объяснения организаторов, что в билет входят налоги и чаевые для официанта никого не успокоили.
Саму Орбакайте подобная ситуация не беспокоит. Сперва она отметила 12-летие дочки Клавдии в США, а после отправилась в Париж. Знаменитость поделилась кадрами в своих соцсетях, отметив, что город веселится и танцует.
Орбакайте решила не рассказывать в соцсетях о причинах своего визита во Францию. Официально о ее выступлении в стране заявлено не было.
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