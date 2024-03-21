Отказ Пугачевой приехать к выступающей в России Орбакайте объяснили

У Примадонны есть веская причина

После нескольких все же состоявшихся концертов Кристины Орбакайте в России, артистка приняла решение отправиться с гастролями по США. Всего в ее тур включены девять городов, в том числе и в Канаде. На такой шаг она пошла после слов собственной матери о том, что "нормальный человек" возвращаться в РФ не будет.

Алла Пугачева вряд ли составит компанию Орбакайте в ее гастрольном туре, считает продюсер Сергей Лавров. Он объяснил отказ Примадонны приехать к выступающей в России дочери ее давним страхом перелетов – все же с европейского континента в Америку придется добираться около 12 часов.

"Для нее это физически сложно", – отметил продюсер.

При этом Лавров полагает, что Орбакайте решила спеть перед российскими эмигрантами не потому, что ей не хватает денег на жизнь. Он считает ее артистом, который не может жить без выступлений.

Дополнительно знаменитость должна обязательно платить деньги коллективу – Кристина одна из немногих, кто выплачивает "гарантию", даже если все сидят без концертов. А распускать музыкантов и после собирать заново для всех артистов является огромной проблемой.

Ранее известный певец Александр Маршал раскритиковал американские гастроли Орбакайте.