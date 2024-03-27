Певица Долина поддержала идею смертной казни для террористов

О смертной казни для террористов высказалась Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артистка четко обозначила свою позицию

Страшные события 22 марта оставили большую рану в сердцах жителей России. На фоне бесчеловечного террористического акта, жертвами которого стали более 130 человек, некоторые россияне всерьез задумались о том, не пора ли вернуть в нашей стране смертную казнь. Своим мнением по поводу животрепещущего вопроса поделилась популярная российская певица Лариса Долина.

Известная исполнительница, как все жители нашей страны, глубоко скорбит о погибших в кровавой бойне, которую устроили в развлекательном комплексе "Крокус Сити Холл" безжалостные террористы. Артистка до глубины души поражена жестокостью убийц, без разбора стрелявших в беззащитных людей, убивших женщин и детей.

Долина считает, что такие изверги заслуживают того, чтобы государство по решению суда лишило их жизнь. Также певица добавила, что головорезам не стоит забывать о "господней каре", которая обязательно настигнет их на том свете.

"В отношении террористов только такая кара должна быть. Страшнее только господня кара. Господь карает страшнее. И пусть он покарает их", – жестко обозначила свою позицию знаменитая артистка.

Страшный теракт в "Крокусе" продолжают обсуждать простые россияне и звезды отечественной эстрады. Недавно известная российская певица Ирина Понаровская заявила, что заметила мистическое событие в ужасном пожаре, охватившем развлекательный комплекс.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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