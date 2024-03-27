Близкие в шоке после нового удара по Пугачевой

Артистку хотят жестко наказать в России

Общественник Виталий Бородин снова обратился с заявлением в Генпрокуратуру о признании Аллы Пугачевой иноагентом. Он полагает, что артистку нужно наказать за все заявления, ведь, вероятно, она может работать на иностранные спецслужбы. Сейчас же, по его словам, делу дали ход.

Как передает женский журнал "Клео.ру", Генпрокуратура и Минюст начали процедуру признания Пугачевой иноагентом – теперь уже на серьезной основе. Бородин надеется, что в этот раз все доведут до логического конца. До этого он несколько раз подавал аналогичное заявление, но власти не находили оснований для присвоения артистке статуса иноагента.

Новость Пугачева пока не прокомментировала – она молчит в соцсетях с тех пор, как стало известно о кончине Александра Ширвиндта. Ее близкие, вероятно, тоже в шоке от известия. Например, концертный директор звезды Елена Чупракова отказалась давать какой-либо комментарий о происходящем. Не хочет говорить на эту тему и друг Примадонны Игорь Гуляев.

"Я такое не комментирую", – коротко ответил он журналистам.

Ранее появилось объяснение неожиданной реакции Пугачевой на теракт в "Крокусе".