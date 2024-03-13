Общественник Бородин назвал себя причиной отъезда Кристины Орбакайте

Бородин сделал громкое заявление об Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Общественник озвучил причину срочного отлета звезды в Штаты

Известие об отлете Кристины Орбакайте из нашей страны не прошла мимо внимания главы ФПБК Виталия Бородина. В своем телеграм-канале он пишет, что догадывался о таком варианте развития событий, предсказав бегство певицы еще несколько дней назад.

После того как дочь Аллы Пугачевой в последний момент убрали из списка участников кремлевского концерта, она сразу же собрала чемоданы и улетела на новую родину. Ближайшее мероприятие с участием исполнительницы хита "Танго втроем" состоится в нью-йоркском баре LEVEL.

"Буквально вчера сказал: пусть Орбакайте едет в Америку и там выступает. Утром в новостях, что выступает в США", – заметил общественник.

Бородин добавил, что все эстрадные звезды вполне прозрачны и предсказуемы. Например, пишет он, стоит только полностью запретить в России экс-отчима Орбакайте Филиппа Киркорова, он тут же сбежит из страны, перепуганный безденежьем.

Виталий Бородин напомнил про актера Данилу Козловского, который ранее клялся, что он патриот России, а едва что-то пошло не по его, так сразу сбежал из страны.

Ранее мы писали, что Бородин заявил о том, что сумел добиться отмены участия Кристины Орбакайте в кремлевском концерте.

Источник: Телеграм-канал Виталия Бородина ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон выступила с дерзким заявлением о Владимире Путине

Политик решила говорить прямо все, что думает

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерной атаке

Глава космической компании намекнул, что он понимает логику главы России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей