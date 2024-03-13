Бородин сделал громкое заявление об Орбакайте

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Известие об отлете Кристины Орбакайте из нашей страны не прошла мимо внимания главы ФПБК Виталия Бородина. В своем телеграм-канале он пишет, что догадывался о таком варианте развития событий, предсказав бегство певицы еще несколько дней назад.
После того как дочь Аллы Пугачевой в последний момент убрали из списка участников кремлевского концерта, она сразу же
собрала чемоданы и улетела на новую родину. Ближайшее мероприятие с участием исполнительницы хита "Танго
втроем" состоится в нью-йоркском баре LEVEL.
"Буквально вчера сказал: пусть Орбакайте едет в Америку и там выступает. Утром в новостях, что выступает в США", – заметил общественник.
Бородин добавил, что все эстрадные звезды вполне прозрачны и предсказуемы. Например, пишет он, стоит только полностью запретить в России экс-отчима Орбакайте Филиппа Киркорова, он тут же сбежит из страны, перепуганный безденежьем.
Виталий Бородин напомнил про актера Данилу Козловского, который ранее клялся, что он патриот России, а едва что-то пошло не по его, так сразу сбежал из страны.
Ранее мы писали, что Бородин заявил о том, что сумел добиться отмены участия Кристины Орбакайте в кремлевском концерте.
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