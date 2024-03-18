В Театре Сатиры идут последние приготовления к встрече гроба с Ширвиндтом

На Триумфальной площади Москвы уже начали выставлять металлические заграждения. С 13 часов сюда придут тысячи людей, желающих проститься с актером и режиссером Александром Ширвиндтом.

В 2000 году Александр Ширвиндт сменил на посту художественного руководителя Московского академического театра сатиры Валентина Плучека, который ушел в отставку по состоянию здоровья. 13 октября 2021 года Ширвиндт стал президентом этого театра. А сегодня здесь будут прощаться с ним...

В эти минуты на сцене идут последние приготовления к встрече гроба с Ширвиндтом – устанавливаются венки, цветы, награды, стулья для близких и коллег, экран для демонстрации фотографий. Тело привезут ближе к полудню. Пока же идет панихида в одном из подмосковных храмов – там присутствуют лишь родные прославленного актера.

Запуск желающих проститься начнется в 13 часов. А с 14 до 15 пройдет гражданская панихида. Ожидается, что на сцену со словами признательности и соболезнования выйдут многие актеры, спортсмены, музыканты и политики. Потом гроб с телом Ширвиндта отвезут на кремацию – такова была воля самого покойного. О дате похорон на Новодевичьем кладбище семья сообщит дополнительно.

Напомним, Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года на 90-м году жизни в московской больнице. Причина смерти – сердечная недостаточность.