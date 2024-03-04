Алла Пугачева опубликовала видео с отдыха под украинскую народную песню

Алла Пугачева устроила пляски на яхте под украинскую народную песню
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица выложила видео в соцсетях, где призвала не беспокоиться за нее

Сбежавшая из России Алла Пугачева после переезда в Израиль стала вести совсем непубличную жизнь, даже в социальных сетях почти забыли, как выглядит некогда гремевшая на всю страну Примадонна. Однако в последние дни в жизни исполнительницы, видимо, что-то произошло, и своих поклонников она радует контентом почти каждый день. На последнем видео певица в явно хорошем настроении пританцовывает под украинскую народную песню. 

Пляски под композицию "Ой, на горi два дубки" Пугачева устроила на яхте. Так, певица отметила окончание зимы своим традиционным праздником желтых цветов, который ежегодно проводила в России. Первого марта певица созывала к себе всех друзей и близких и "разрешала весну". 

Вот только в этом году лишившаяся дома Примадонна пригласила гостей на яхту. На кадрах, которыми она поделилась в социальных сетях, морской ветер растрепал ее волосы. Сама певица была не в шикарном вечернем платье, как обычно, а в потертой джинсовой куртке и белой футболке. 

"Спасибо всем за цветы,за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ. Не беспокойтесь за меня!!!"  —  написала исполнительница хита " Айсберг". 

Впрочем, под постом Пугачевой многие написали, что и не думали переживать за нее, так как давно забыли. А некоторые и вовсе не узнали Аллу Борисовну, обвинив ее в злоупотреблении фильтрами. 

Ранее стало известно, что Пугачева сказала россиянам "последнее слово". 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Орбакайте рухнула на сцене и сделала заявление о России: что случилось на шоу

Эпичное видео появилось в Сети

Новый "манифест" Пугачевой заставил Собчак пустить слезу

Телеведущая эмоционально отреагировала на заявление певицы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей