Алла Пугачева устроила пляски на яхте под украинскую народную песню

Певица выложила видео в соцсетях, где призвала не беспокоиться за нее

Сбежавшая из России Алла Пугачева после переезда в Израиль стала вести совсем непубличную жизнь, даже в социальных сетях почти забыли, как выглядит некогда гремевшая на всю страну Примадонна. Однако в последние дни в жизни исполнительницы, видимо, что-то произошло, и своих поклонников она радует контентом почти каждый день. На последнем видео певица в явно хорошем настроении пританцовывает под украинскую народную песню.

Пляски под композицию "Ой, на горi два дубки" Пугачева устроила на яхте. Так, певица отметила окончание зимы своим традиционным праздником желтых цветов, который ежегодно проводила в России. Первого марта певица созывала к себе всех друзей и близких и "разрешала весну".

Вот только в этом году лишившаяся дома Примадонна пригласила гостей на яхту. На кадрах, которыми она поделилась в социальных сетях, морской ветер растрепал ее волосы. Сама певица была не в шикарном вечернем платье, как обычно, а в потертой джинсовой куртке и белой футболке.

"Спасибо всем за цветы,за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ. Не беспокойтесь за меня!!!" — написала исполнительница хита " Айсберг".

Впрочем, под постом Пугачевой многие написали, что и не думали переживать за нее, так как давно забыли. А некоторые и вовсе не узнали Аллу Борисовну, обвинив ее в злоупотреблении фильтрами.

Ранее стало известно, что Пугачева сказала россиянам "последнее слово".