Имитирует оргазм: Пугачева раскрыла интимный секрет Киркорова

Примадонна с юмором относится к бывшему мужу

В жизни Филиппа Киркорова было немало ярких дуэтов. В разные годы он пел с Анной Асти, Люсей Чеботиной, Ани Лорак, даже с Аллой Пугачевой. А в 2003 году в свет вышел его 14-й студийный альбом "Незнакомка", куда вошли два красивые дуэта с Машей Распутиной – "Мечта" и "Роза чайная".

Все помнят дорогую презентацию в еще работавшем казино, многочисленые совместные выступления Маши и Филиппа, эффектный "дворцовый" клип на песню "Роза чайная". Но Алла Пугачева, которая в ту пору еще оставалась законной женой короля российской эстрады, тот дуэт восприняла с юмором.

На стихи Ильи Резника она даже записала ироничную частушку по поводу совместной песни Маши и Филиппа. Премьера состоялась на сольном концерте молодого юмориста в Кремле. Примадонна пела тогда:

Что за стоны? Что за всхлипы?

Что за крики – вот маразм!

Это ж Машенька с Филиппом

Имитируют оргазм.

По слухам, правда, тот дуэт и даже пиар-роман были проплачены мужем "родившейся в Сибири" артистки. Мол, популярность ее стала резко падать, и нужна была яркая песня, неожиданный дуэт, чтобы снова заявить о себе. И показать всем, что есть еще порох в пороховницах!..