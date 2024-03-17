В России со скандалом отменили концерт живущего в Европе Малинина

Певцу пришлось оправдываться за жизнь в Германии

Александр Малинин – давно известный и популярный российский певец. Его концерты ждут во многих городах, но есть один город нашей страны, с которым у артиста давно не складывается нормальных отношений. В очередной раз концерта Малинина в Воронеже не будет.

Такая странная ситуация сложилась давно. Например, в 2020 году исполнитель хита "Ах, какие белые на синем" не смог выступить в городе из-за ухудшившегося здоровья. Теперь же намеченный на апрель концерт просто отменили, не объясняя причин. Причин может быть много: и здоровье, которое у 65-летнего артиста может подкачать, и загадочные моменты, не относящиеся к творчеству вообще.

К слову, совсем недавно Малинин таки спел в Саратове, несмотря на то, что выступление до последнего могло сорваться. Депутаты местного Заксобрания выдвинули требование артисту высказаться по текущей повестке и особенно придрались к тому, что Малинин живет в Германии, приезжая в нашу страну только для заработков. Певцу пришлось давать объяснения по поводу своего текущего адреса.

Ранее мы рассказывали, что недавний тур Александра Малинина оказался скандальным и его чуть не отменили.



