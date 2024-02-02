Малинину выставили несколько условий для выступлений в России

Малинину выставили несколько условий для выступлений в России
Александр Малинин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мероприятия с участием звезды могут отменить в любой момент

Концерты Александра Малинина в российских городах оказались под угрозой срыва. После того, как общественникам и активным россиянам удалось отменить выступления Кристины Орбакайте, они взялись за других звезд, проживающих за границей и зарабатывающих в России.

Представители артиста после народного возмущения заявляли, что пока все представления пройдут в запланированные даты, никаких изменений нет. Однако недовольная публика утверждает, что петь Малинину просто так никто не даст.

Саратовский депутат Роман Грибов, который в числе первых возмутился приездом знаменитости в Россию, в беседе с журналистами отметил, что визиты артиста в страну исключительно ради заработков – это неправильно. К тому же певцу давно пора прервать свое молчание и определиться, кого он поддерживает. А еще – очистить совесть за исполнение песни "Червона калина".

Политик выставил Малинину несколько условий для выступлений в России. И первое – поддержать российскую сторону.

"Пусть принесет публичные извинения за исполнение песни, откажется от звания народного артиста Украины и примет участие в гуманитарных акциях, как делают многие деятели искусства, культуры", – заявил депутат.

По его мнению, Александр Малинин не высказывается на тему происходящего, поскольку боится лишиться всего, что есть у него в Германии. 

Источник: Московский комсомолец
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