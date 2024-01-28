Проживающего в Европе Малинина гонят прочь из России

Проживающего в Европе Малинина гонят прочь из России
Александр Малинин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выступления звезды хотят отменить

Певец Александр Малинин решил устроить гастрольный тур по России. С января и до середины марта он планирует дать концерты в 31 российском городе, однако видеть его публика рада далеко не везде. Например, в Саратове проживающего в Европе артиста решили погнать прочь из страны.

Местный депутат Роман Грибов возмутился предстоящим туром Малинина. Он напомнил, что артист является уроженцем Украины – за последние пару лет он, как и Кристина Орбакайте, не высказывался о происходящем. Более того, однажды артист даже исполнил песню "Червона Калина" – композиция считается гимном бандеровцев.

Политик выразил мнение, что Малинин намеревается приехать в Россию, чтобы заработать денег, а потом уехать обратно жить в Германию.

Скандал дошел до представителей народного артиста России. Директор Татьяна Крюкова не стала давать оценок словам депутата, но отметила, что на данный момент никаких изменений в гастрольном графике певца нет.

"Все идет по плану", – подытожила она.

Ранее на аналогочных основаниях в России начали отменять выступления Кристины Орбакайте. Артистке напомнили, что она четко не обозначила свою позицию, живет в США, но зарабатывает деньги на российской публике. Представители знаменитости, комментируя происходящее, отмечали, что не понимают такой чрезмерной реакции.

Источник: Абзац

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей