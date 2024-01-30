Опозорившаяся Волочкова получила по заслугам

Опозорившаяся Волочкова получила по заслугам
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Балерину наказали за непотребство

На Анастасию Волочкову наложили штраф в размере 40 тысяч рублей за то, что балерина справила нужду под собственной елкой. Скандал произошел три года назад, однако танцовщица до сих пор расплачивается за непотребство. Об этом рассказала бывшая участница группы "Стрелки" Екатерина Любомская. Она живет по соседству, и именно ее эпатажная балерина обвинила в том, что она сфотографировала процесс и выложила снимок в Сеть. 

Танцовщица грозилась, что заставит певицу ответить за содеянное через суд, однако именно Екатерина подала иск на Волочкову. Любомская заявила, что Анастасия клевещет и таким образом портит ее репутацию. Тогда закон оказался на стороне певицы, и балерина заплатила ей 360 тысяч рублей, передает "Пятый канал"

Однако звезде группы "Стрелки" показалось, что она недостаточно наказала танцовщицу и подала еще один иск с требованием возместить ей средства, которые были потрачены на адвокатов и судебные издержки. В этот раз требования Екатерины были удовлетворены только частично, и теперь Анастасии Волочковой придется выложить еще 40 тысяч рублей. 

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова устроила грандиозный скандал с флагом. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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