Цискаридзе резко высказался о новом поколении артистов

Цискаридзе резко высказался о новом поколении артистов
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балетмейстер считает, что молодежь недостаточно дружная

Российский артист балета Николай Цискаридзе переживает за будущее шоу-бизнеса. Он сравнил старожилов сцены и артистов, которые займут их место в будущем. Вывод Цискаридзе оказался неутешительным: молодежь слишком необразованна по сравнению со старшими коллегами. 

"Они так мало знают чего-то, их настолько не давят авторитеты. С одной стороны, это прекрасно, с другой – очень плохо, что они просто очень малообразованные люди", – резко высказался о новом поколении балетмейстер. 

Нашел прославленный танцор в молодежи и другие серьезные, по его мнению, изъяны. Николай заявил, что современные артисты недостаточно дружны, передает "Пятый канал". По словам Цискаридзе, раньше славы приходилось в прямом смысле добиваться, это было тяжело и сближало людей в шоу-бизнесе. Сейчас же этого никто не ценит. Танцор отметил, что очень надеется, что со временем все вернется на круги своя. 

Впрочем, Николай Максимович, вероятно, зря наговаривает на новое поколение. Его 48-летняя коллега по балету Анастасия Волочкова иногда выкидывает вещи и похуже, чем малограмотные высказывания. Например, недавно экс-прима Большого театра получила очередной штраф. Танцовщицу наказали за то, что она справляла нужду под елкой и попала на фото. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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