Смена имиджа принцессы Уэльской говорит поклонникам о ее проблемах с нервами

Сигналы sos через наряды: проклятие принцессы Дианы нависло над Кейт Миддлтон
Кейт Мидллтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency /globallookpress.com
Незадолго до исчезновения из публичного поля жена принца Уильяма резко сменила стиль

Исчезновение принцессы Кейт из публичного поля по-прежнему остается одной из самых популярных тем для разговоров среди жителей островного королевства. Поклонники Кейт Миддлтон уверены, что она давно предупреждала о проблемах сигналами sos, делая это в стиле покойной свекрови, через наряды.

Жена наследника британского престола всегда была иконой стиля. Много лет она предпочитала однотонные яркие наряды, чаще платья и юбки, нежели брюки или джинсы. Однако в последние несколько месяцев перед пропажей внимательные фанаты заметили, что стиль принцессы резко изменился. Многие увидели в этом мессендж в духе принцессы Дианы, которая подбирала для выхода в свет не случайные наряды, а именно те, которые отражали ее состояние в те или иные дни. И то, что Кейт Миддлтон вместо любимых ярких оттенков переоделась в скучные серые, черные, коричневые тона, а платья сменила на брючные костюмы, насторожило многих и напомнило о проклятии принцессы Дианы.

Поклонники британской королевской семьи предполагают, что эмоциональное состояние принцессы ухудшилось и это отразилось в цветовой гамме ее нарядов. Точно так же в тяжелые для себя моменты одевалась и погибшая много лет назад принцесса Диана, выбирая платья холодных тонов или черные наряды в дни, когда ее супруг совершал нечто, задевавшее ее чувства.

Пока что поклонники принцессы не верят ни сообщениям Букингемского дворца, ни размытому фото таблоидов. Они ждут, что их любимая Кейт выйдет на связь сама и лично скажет, что она в порядке.

Ранее мы писали, что болезнь Кейт Миддлтон сочли карой за подлые поступки англосаксов.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Конфискация замка Пугачевой и Галкина*: цена "резиденции", как ее использовать

Над семейством сгущаются тучи

Собчак публично заявила о желании "убить клеща", испортившего ей жизнь

Журналистка прокомментировала две документальных ленты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей