Болезнь Кейт Миддлтон назвали "наказанием" за политику Британии

Болезнь Кейт Миддлтон назвали карой за подлые поступки англосаксов
Кейт Миддлтон. Фото: IMAGO/Foto: Frank Sorge /globallookpress.com
Некоторые считают, что выздоровление принцессы напрямую зависит от мировых событий

На британскую монархию обрушилось поразительно много бед. После смерти королевы Елизаветы II в Лондоне не успевают поражаться дурным новостям. Пользователи Сети задумались, с чем связана черная полоса английской короны.

Проблем и в самом деле немало. Сначала заболела бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюссон, потом прозвучала новость о том, что король Карл III болен онкологией. Следующей с экранов телевизоров и с глаз публики исчезла супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая попала в больницу и перенесла операцию.

Никаких комментариев по поводу происходящего Букингемский дворец не дает, и на этой почве расцвели самые разные догадки и предположения о причинах неурядиц в королевской семье. Россияне болезнь Кейт Миддлтон назвали карой за подлые поступки и воинственную политику Британии в отношении мира.

Сограждане считают, что монархия расплачивается за агрессию – в том числе против нашей страны. И если ничего не изменится в позиции короны, то "хана всей Англии, вместе с ее королями нафиг", как написал один из россиян.

Подобных высказываний в Сети ходит немало. Англии припомнили и колонии, и стремление навязать свою волю миру, и поставки оружия в зоны военных действий. Правда, некоторые считали причиной проблем со здоровьем у жены Уильяма порчу, которую якобы наслала на нее Меган Маркл, но россиянка-таролог опровергла это предположение.

Напомним, Кейт Миддлтон не видно в публичном поле с  конца прошлого года. Поговаривали, что принцесса находится в больнице в связи со сложной операцией. Отсутствие официальных комментариев о происходящем с Кейт навело многих на мысль, что супруга наследника престола в коме или вообще умерла. Однако в одном из таблоидов тут же опубликовали свежие кадры с принцессой. Кейт сфотографировали в машине вместе с матерью Кэрол Миддлтон.

Чуть позже на сайте британской армии написали, что Кейт Миддлтон будет участвовать в параде, но вскоре сообщение пропало. Так что внятной информации о происходящем на острове по-прежнему нет, что и порождает волну самых невероятных слухов и предположений.

Ранее мы писали, что принц Гарри рассказал о своей поездке к больному отцу.

Источник: TVC.ru ✓ Надежный источник
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