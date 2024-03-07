Болезнь Кейт Миддлтон назвали карой за подлые поступки англосаксов

Некоторые считают, что выздоровление принцессы напрямую зависит от мировых событий

На британскую монархию обрушилось поразительно много бед. После смерти королевы Елизаветы II в Лондоне не успевают поражаться дурным новостям. Пользователи Сети задумались, с чем связана черная полоса английской короны.

Проблем и в самом деле немало. Сначала заболела бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюссон, потом прозвучала новость о том, что король Карл III болен онкологией. Следующей с экранов телевизоров и с глаз публики исчезла супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая попала в больницу и перенесла операцию.

Никаких комментариев по поводу происходящего Букингемский дворец не дает, и на этой почве расцвели самые разные догадки и предположения о причинах неурядиц в королевской семье. Россияне болезнь Кейт Миддлтон назвали карой за подлые поступки и воинственную политику Британии в отношении мира.

Сограждане считают, что монархия расплачивается за агрессию – в том числе против нашей страны. И если ничего не изменится в позиции короны, то "хана всей Англии, вместе с ее королями нафиг", как написал один из россиян.

Подобных высказываний в Сети ходит немало. Англии припомнили и колонии, и стремление навязать свою волю миру, и поставки оружия в зоны военных действий. Правда, некоторые считали причиной проблем со здоровьем у жены Уильяма порчу, которую якобы наслала на нее Меган Маркл, но россиянка-таролог опровергла это предположение.

Напомним, Кейт Миддлтон не видно в публичном поле с конца прошлого года. Поговаривали, что принцесса находится в больнице в связи со сложной операцией. Отсутствие официальных комментариев о происходящем с Кейт навело многих на мысль, что супруга наследника престола в коме или вообще умерла. Однако в одном из таблоидов тут же опубликовали свежие кадры с принцессой. Кейт сфотографировали в машине вместе с матерью Кэрол Миддлтон.

Чуть позже на сайте британской армии написали, что Кейт Миддлтон будет участвовать в параде, но вскоре сообщение пропало. Так что внятной информации о происходящем на острове по-прежнему нет, что и порождает волну самых невероятных слухов и предположений.

Ранее мы писали, что принц Гарри рассказал о своей поездке к больному отцу.

