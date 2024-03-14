Полина Гагарина объяснила, почему не хочет участвовать в "Новой Фабрике звезд"

Гагарина раскрыла причину отказа участвовать в "Новой фабрике звезд"
Полина Гагарина. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проект помог певице построить карьеру 20 лет назад

После длительного перерыва россияне снова увидели легендарный проект "Фабрика звезд". Он вышел на экраны с приставкой "Новая", однако цель телешоу осталась прежней  —  поиск и продвижение молодых исполнителей. В нулевых конкурс помог построить карьеру многим известным сейчас звездам, в том числе Полине Гагариной. Однако теперь 35-летняя певица игнорирует вернувшуюся программу. 

Исполнительница хита "Спектакль окончен" отказалась участвовать в телешоу. Она заявила, что сейчас ей не до этого и она занята важным событием. Этим летом у нее в планах выступить с сольным концертом, к которому она активно готовится и не хочет отвлекаться, передает женский журнал "Клео.ру".  

"Я ничего не смотрю и участвовать не буду",  —  заявила бывшая "фабрикантка". 

Напомним, Полина боролась "за место под солнцем" на "Фабрике звезд-2" в 2003 году. На конкурс талантов она попала в 16-летнем возрасте и на тот момент училась в музыкальном училище. Юная звезда исполняла песни Максима Фадеева и быстро завоевала доверие россиян. Впоследствии любовь к сцене переросла в дело всей ее жизни. 

Ранее Полина Гагарина шокировала поклонников заявлением об уходе "на пенсию". Звезда рассказала, что следующее выступление станет последним, а затем она планирует отдыхать от работы.  

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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