Украинский продюсер Бадоев заявил, что у SHAMAN "воняют носки"

Украинский режиссер публично плюнул в SHAMAN
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/ news.ru/www.globallookpress.com
По его словам, от знаменитости исходит неприятный запах

Известный украинский продюсер и режиссер Алан Бадоев дал новое интервью, в котором высказался о популярном российском исполнителе SHAMAN. Однако оценить таланты артиста он не смог – вместо этого знаменитость публично плюнул в Ярослава.

Бадоев заявил, что когда он смотрит на SHAMAN, то ему постоянно кажется, что от певца неприятно пахнет. На эти мысли его наводит облик знаменитости, а также его манера двигаться и презентовать себя на сцене. 

"У него всегда потеют ноги в кожаных штанах, которые как сосиску его обтягивают. И там нет времени поменять носки", – публично плюнул в артиста режиссер.

Украинец указал, что не понимает подобной ассоциации в своей голове, но из-за предвзятого отношения он не способен оценить весь спектр таланта Ярослава Дронова. 

При этом Бадоев заявил, что не только внешний вид SHAMAN вызывает у него отвращение – и песни артиста он назвал "с душком".

До февраля 2022 года Алан Бадоев активно работал для российской аудитории. Он является создателем шоу "Орел и решка", снимал клипы для Светланы Лободы, Полины Гагариной, Григория Лепса и других артистов. Его бывшей супругой является Жанна Бадоева – новая ведущая "Первого канала", которая работает в передачах "Жизнь других" и "Лучше всех!".

Источник: YouTube
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