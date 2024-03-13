Брухунова показала фото второго ребенка от Петросяна

Петросян остал многодетным отцом
Евгений Петросян. Фото: Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Теперь в семье двое детей

Юморист Евгений Петросян стал отцом в третий раз – его супруга Татьяна Брухунова сообщила, что в их семье появился еще один ребенок. Фотографию наследников артиста она опубликовала в социальных сетях.

Брухунова и Петросян предстали в компании четырехлетнего Вагана и маленькой девочки, имя которой пока раскрывать не стали.

"Мои счастливые 35 и 4 года Вагана", – подписала снимок Татьяна.

Фото: соцсети

Подписчики супруги юмориста принялись активно поздравлять ее с радостным событием. При этом некоторые отметили, что в последнее время Брухунова не выходила на публику с животом – народ заподозрил, что малышка могла появиться на свет от суррогатной матери.

Для Евгения Петросяна ребенок стал третим – помимо сына Вагана, у него есть старшая дочь Викторина, которая не общается с отцом после его развода с Еленой Степаненко. 

Некоторое время назад юморист попал в больницу с травмой руки, в этот момент его супруга была на отдыхе в Китае. Друзья семейства рассказывали, что ничего серьезного в семействе Петросяна не произошло, и если бы у артиста были сильные проблемы со здоровьем, то Татьяна непременно бы вернулась в Россию.

Источник: соцсети
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