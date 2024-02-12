СМИ рассказали о состоянии Петросяна после госпитализации

СМИ рассказали о состоянии Петросяна после госпитализации
Евгений Петросян. Фото: соцсети
Ведущий "Кривого зеркала" получил травму

Юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Боткинскую больницу после падения во время прогулки. Прибывшие на место врачи обнаружили у него травму плеча и отправили на дополнительное обследования.

По информации телеканала "360", у комика перелом предпречья со смещением. Другие источники утверждают, что у знаменитости обычный вывих. 

СМИ рассказали о состоянии Петросяна после госпитализации. Указывается, что сейчас жизни артиста ничего не угрожает, однако он продолжает находиться в больнице под наблюдением медиков.

Официально представители знаменитости и его родственники информацию о травме Евгения Петросяна не подтверждали. 

Ранее Елена Воробей вспомнила, как возлюбленная юмориста подставила ее, опубликовав фото ее поцелуя с ведущим "Кривого зеркала". 

Источник: Mash
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