Ведущий "Кривого зеркала" получил травму

Юморист Евгений Петросян был госпитализирован в Боткинскую больницу после падения во время прогулки. Прибывшие на место врачи обнаружили у него травму плеча и отправили на дополнительное обследования.

По информации телеканала "360", у комика перелом предпречья со смещением. Другие источники утверждают, что у знаменитости обычный вывих.

СМИ рассказали о состоянии Петросяна после госпитализации. Указывается, что сейчас жизни артиста ничего не угрожает, однако он продолжает находиться в больнице под наблюдением медиков.

Официально представители знаменитости и его родственники информацию о травме Евгения Петросяна не подтверждали.

Ранее Елена Воробей вспомнила, как возлюбленная юмориста подставила ее, опубликовав фото ее поцелуя с ведущим "Кривого зеркала".