Брухунова жестко подставила Елену Воробей: выложила интимное фото

Юмористка сама раскрыла, кто ее подставил

Фотография, где Евгений Петросян целует Елену Воробей, в 2018 году вылилась в грандиозный скандал. На юмористку обрушился шквал обвинений, якобы это она увела женатого Петросяна из семьи. Артистку стыдили, обвиняли и пытались вывести на чистую воду. Однако спустя 6 лет стало известно, что на самом деле произошло и кто сделал это снимок.

Звезда "Кривого зеркала" рассказала, что поцелуй был запечатлен в театре. Петросян встретил юмористку в холле и обрадовался так, что не удержался и чмокнул. Рядом стояла его помощница Татьяна Брухунова, ради которой артист бросил свою четвертую жену. Она и сделала снимок, а потом выложила его в Сеть, чтобы подставить Воробей и очистить свое доброе имя.

"Я в аэропорту, собираюсь улетать. Ко мне подходит какая-то мадам и говорит: "Елена, как не стыдно уводить уважаемого артиста из семьи?"" — рассказала Воробей о последствиях встречи с коллегой.

Впрочем, уже позже Петросян женился на Брухуновой, и клеймо разлучницы с Воробей сняли. Несмотря на разницу в 44 года, у Евгения и Татьяны родился сын, которого назвали Ваган.

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