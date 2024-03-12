Селин "Дукалис" потребовал казни для Гребенщикова* и Макаревича*

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Несмотря на десятки работ в кинематографе, актера Сергея Селина россияне знают прежде всего по роли старшего лейтенанта Дукалиса в популярном в нулевых сериале "Улицы разбитых фонарей".
62-летний артист показал себя как ярый патриот, поэтому беглых звезд, помогающих деньгами ВСУ, считает однозначно предателями.
Напомним, фронтмены коллективов "Машина времени" и "Аквариум" Андрей Макаревич* и Борис Гребенщиков* покинули Россию в первые же дни после начала спецоперации и теперь живут за границей, давая концерты на зарубежных площадках и отчисляя процент от продажи билетов в пользу украинской армии.
"Дукалис" однозначно считает, что те, кто помогает деньгами украинским военным, должны быть наказаны по высшей планке, поскольку они фактически оплачивают гибель мирных жителей и солдат в Донбассе и приграничных областях.
"Это предатели, с которыми каждая страна разбирается по-своему, а кое-где на электрический стул сажают", – отметил Сергей Селин.
По словам артиста, нет и не может быть иного наказания изменникам, помогающим врагам России. Он подчеркнул, что требование смертного приговора – не его личная выдумка.
"Я же не придумываю ничего. В Америке их бы посадили на электрический стул", – уверен актер.
Ранее мы писали, что Сергея Селина бросила молодая жена, устав терпеть алкогольную зависимость мужа.
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