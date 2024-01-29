Селина "Дукалиса" бросила молодая жена: вскрылась гнусная причина

Селина "Дукалиса" бросила молодая жена: вскрылась гнусная причина
Сергей Селин. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист подвел возлюбленную

Для большинства жителей нашей страны популярный российский актер Сергей Селин был и остается харизматичным представителем стражей порядка Анатолием Дукалисом – артист виртуозно сыграл этого героя в популярном телесериале "Улицы разбитых фонарей". К сожалению, стало известно о большой беде в семье звезды.

В светской тусовке поползли слухи о том, что Сергея бросила его молодая супруга Анна. Разница в возрасте между возлюбленными весьма солидная – больше 20 лет. Однако до последнего времени супругам удавалось жить душа в душу. Причиной разрыва стало весьма неприятное обстоятельство. Поговаривают, что "Дукалис" превратился в заядлого выпивоху.

Более того, в окружении артиста отмечают, что Анна проявляла небывалую выдержку и долгое время терпела гнусное поведение Сергея. Разумеется, никакой женщине не понравится, когда ее муж постоянно прикладывается к бутылке. В конце концов, терпение девушки лопнуло, и она ушла от запойного артиста. Впрочем, пока Сергей Селин не делал никаких официальных заявлений на этот счет.

К слову, ранее стало известно, почему Лера Кудрявцева решила уйти от молодого мужа.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник

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