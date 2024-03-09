"Патриоты и предатели": Голубкина выступила с громким заявлением

Артисты продолжают обсуждать тему массовой миграции коллег

Известные события зимы 2022 года привели к тому, что некоторые российские артисты решили покинуть родную страну и уехали за границу. Многие тут же начали клеймить их предателями. Своим мнением по этому поводу поделилась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.



Звезда отечественного кинематографа уверена, что, в первую очередь, беглецы руководствовались исключительно корыстными мотивами. Артистка считает, что ее коллеги принимали решение сбежать из России, ориентируясь только на собственную выгоду. Кто-то боялся потерять финансовые ресурсы, находящиеся за пределами России, кто-то рассчитывал построить за рубежом блестящую карьеру.



Именно поэтому Лариса считает некорректным делить российских знаменитостей на патриотов и беглецов. По ее мнению, здесь речь идет не о жизненной позиции, философии и взглядах на происходящее, а исключительно о приземленных меркантильных обоснованиях.

"В этом решении нет никакого мировоззрения или философии. Было бы слишком просто всех по полочкам разложить: здесь предатели, там - патриоты..." – отметила звезда.

К слову, ранее дочь актрисы Мария Голубкина назвала придурками переехавших в Берлин детей. Наследники артистки приняли решение строить жизнь на чужбине.

