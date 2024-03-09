"Патриоты и предатели": Голубкина выступила с громким заявлением

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Известные события зимы 2022 года привели к тому, что некоторые российские артисты решили покинуть родную страну и уехали за границу. Многие тут же начали клеймить их предателями. Своим мнением по этому поводу поделилась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.
Звезда отечественного кинематографа уверена, что, в первую очередь, беглецы руководствовались исключительно корыстными мотивами. Артистка считает, что ее коллеги принимали решение сбежать из России, ориентируясь только на собственную выгоду. Кто-то боялся потерять финансовые ресурсы, находящиеся за пределами России, кто-то рассчитывал построить за рубежом блестящую карьеру.
Именно поэтому Лариса считает некорректным делить российских знаменитостей на патриотов и беглецов. По ее мнению, здесь речь идет не о жизненной позиции, философии и взглядах на происходящее, а исключительно о приземленных меркантильных обоснованиях.
"В этом решении нет никакого мировоззрения или философии. Было бы слишком просто всех по полочкам разложить: здесь предатели, там - патриоты..." – отметила звезда.
К слову, ранее дочь актрисы Мария Голубкина назвала придурками переехавших в Берлин детей.
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