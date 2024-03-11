Россиянка сбежала из Китая от огромной зарплаты: что случилось

Оказалось, что в работе за границей много подводных камней, неизвестных новичкам

Молодая россиянка решила найти работу в Китае, соблазненная немалой зарплатой. Однако по неопытности она не разглядела ловушек в заманчивом предложении и наделала кучу ошибок. Хотя в принципе, по ее словам, найти работу в Поднебесной с зарплатой от 200 тысяч вполне реально.

Девушка предостерегает тех, кто захочет попытать счастья в стране пагод и лотоса: во-первых, не верить посредникам, которые обещают золотые горы в виде помощи с визой, поиском работы и жилья за вполне разумную с виду плату. На деле такая "замануха" оказалась нелегальным приездом, необходимостью прятаться при визите проверяющих и постоянной угрозой оказаться за решеткой.

Посредник, обманувший соотечественницу, работает до сих пор, чуть поменяв профиль. Он устроился удобно, получая деньги от участников программы и с китайской стороны, хотя по сути вся его работа заключалась только в помощи с визой.

Россиянка, попавшая в кабалу контракта, была вынуждена отдавать большую часть действительно немалой зарплаты агентам и без шансов отделаться от них до конца контракта. И даже когда он закончился, агент пытался удержать жертву, не возвращая депозита за жилье и последнюю зарплату. Только хитростью девушке удалось отделаться от навязанных услуг и контракта.

Тех, кто решит поехать работать в Китай, наученная опытом россиянка предупреждает о том, что оформлять нужно сразу же рабочую визу, а в идеале искать работу без посредников, напрямую – через школы и садики. Если не покупаться на сладкие речи агентов, а сразу продумать все мелочи, найти приличную работу с огромной по российским меркам зарплатой вполне реально, говорит девушка.

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