Несовершеннолетняя дочь Юлии Началовой рассказала о своих тратах за месяц

Девочка учится в школе и зарабатывает сама

После трагической кончины певицы Юлии Началовой у нее осталась несовершеннолетняя дочь. Сейчас Вере Алдонина 17 лет, и она заканчивает школу. Как оказалось, девушка унаследовала талант от своей мамы — у нее удивительно приятный голос и способности к вокалу. В дальнейшем дочь певицы планирует пойти по стопам Юлии и связать жизнь со сценой. Но зарабатывать с помощью своих музыкальных данных она начала уже сейчас.

По словам Веры, это не приносит ей большого дохода, и она все еще зависит от бабушки и дедушкой, с которыми стала жить после смерти мамы. Дочь певицы рассказала о своих расходах в месяц. Так, по словам девушки, она тратит порядка 20 тысяч на салон красоты и транспорт. Вера подчеркнула, что старается не расходовать много и берет деньги только на самое необходимое.

После школы наследница Юлии Началовой планирует строить жизнь самостоятельно и съехать от родителей своей мамы, передает женский журнал "Клео.ру". Университет девушка пока не выбрала, однако точно уверена, что это будет заведение для будущих музыкантов.

Напомним, Юлия Началова скончалась в 2019 году в возрасте 38 лет. Причиной кончины певицы стало заражение крови. До этого артистке диагностировали осложнение подагры и гангрену ноги. Проблемы со здоровьем у звезды начались после неудачной пластической операции.

Ранее сообщалось, что среди прочих достопримечательностей могилу Юлии Началовой нанесли на Яндекс-карты.