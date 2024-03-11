Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, сколько тратит за месяц

Несовершеннолетняя дочь Юлии Началовой рассказала о своих тратах за месяц
Юлия Началова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девочка учится в школе и зарабатывает сама

После трагической кончины певицы Юлии Началовой у нее осталась несовершеннолетняя дочь. Сейчас Вере Алдонина 17 лет, и она заканчивает школу. Как оказалось, девушка унаследовала талант от своей мамы  —  у нее удивительно приятный голос и способности к вокалу. В дальнейшем дочь певицы планирует пойти по стопам Юлии и связать жизнь со сценой. Но зарабатывать с помощью своих музыкальных данных она начала уже сейчас. 

По словам Веры, это не приносит ей большого дохода, и она все еще зависит от бабушки и дедушкой, с которыми стала жить после смерти мамы. Дочь певицы рассказала о своих расходах в месяц. Так, по словам девушки, она тратит порядка 20 тысяч на салон красоты и транспорт. Вера подчеркнула, что старается не расходовать много и берет деньги только на самое необходимое. 

После школы наследница Юлии Началовой планирует строить жизнь самостоятельно и съехать от родителей своей мамы, передает женский журнал "Клео.ру". Университет девушка пока не выбрала, однако точно уверена, что это будет заведение для будущих музыкантов. 

Напомним, Юлия Началова скончалась в 2019 году в возрасте 38 лет. Причиной кончины певицы стало заражение крови. До этого артистке диагностировали осложнение подагры и гангрену ноги. Проблемы со здоровьем у звезды начались после неудачной пластической операции. 

Ранее сообщалось, что среди прочих достопримечательностей могилу Юлии Началовой нанесли на Яндекс-карты. 

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
По теме

Российские артисты бросились защищать обнаглевшую Пугачеву: появился список

Некоторые оказались на стороне экс-примадонны

Заменившие русских туристы разочаровали Турцию жадностью

Путешественники тратят недостаточно денег

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей