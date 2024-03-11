"Душа радуется": Сорокин о состоянии могилы Этуша после суда с вдовой

"Душа радуется": Сорокин о состоянии могилы Этуша после суда с вдовой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Замоскворецкий районный суд приступил к рассмотрению одного из самых громких дел весны: вдовы актера Владимира Этуша к телеканалу ТВЦ и журналисту Денису Сорокину. Елене Этуш не понравилось высказывание Сорокина в одной из телевизионных программ о состоянии могилы ее покойного супруга. И теперь она требует взыскать с постоянного участника ток-шоу один миллион рублей.

"И я, и мой доверитель, журналист Денис Сорокин, с большим уважением относимся к Этуш Елене Евгеньевне, – говорит адвокат Юлия Вербицкая-Линник. – Полагаем, что ее прижизненное отношение к мужу – пример, достойный всяческого подражания. Однако, сформированные ею исковые требования не могут не вызывать изумления. Если, как заявляет в суде ее представитель, в словах моего доверителя Сорокина никакой "негативной информации" вдова не усматривает, а характеристика состояния неодушевленного предмета, места захоронения Владимира Этуша, носит субъективный характер, то с какой целью она в принципе обратилась в суд?"

"Мы давно специализируемся на исках с участием публичных лиц, спорах о защите чести, достоинства, деловой репутации, в связи с чем нам достоверно известны положения Пленума Верховного суда РФ №3, которым установлено, что частное субъективное мнение не является предметом судебной защиты, – продолжает адвокат. – Суд не может обязать лицо "изменить" его личное мнение, это процессуально невозможно".

Фото: личный архив Юлии Вербицкой-Линник

Что же касается самого Дениса Сорокина, то он говорит: "Я рад, что главную свою функцию выполнил – могила любимого актера находится в достойном виде. Всю зиму мне присылают фотографии с кладбища. Смотришь, и душа радуется от вида ухоженной могилы. Владимир Абрамович был бы доволен. Вообще, очень хочется, чтобы все захоронения наших кумиров были в таком же порядке, порядке, как и у Юлии Началовой, и у Дмитрия Хвосторовского, и у Юрия Шатунова".

Следующее заседание суда намечено на 12-е марта. Ожидается, что вдова посетит судебное заседание лично.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

Безрукова освистала толпа после неожиданных слов

Знаменитость раскритиковал номер известного фигуриста

Орбакайте категорически отказалась оправдываться перед россиянами

Артистка вряд ли бы смогла подыскать подходящие слова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей