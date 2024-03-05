Певица пытается восстанавливаться после утраты

Прошло девять месяцев с момента трагической кончины супруга Дианы Гурцкая. Петр Кучеренко скончался неожиданно, когда возвращался из рабочей поездки на Кубу. По любимому супруга певица скорбит по сей день и приостановила всю свою карьерную деятельность. Близкий друг семьи артистки, продюсер и композитор Виктор Началов раскрыл, в каком состоянии сейчас Диана.

По словам музыканта, исполнительница постепенно планирует возвращаться на сцену. В последний раз он видел ее буквально недавно, сообщил отец Началовой. Артисты вместе записывали новую песню, и Диана тоже присутствовала. Виктор подчеркнул, что певице тяжело дался этот выход в свет, однако она прикладывает все усилия, чтобы оправиться от горя, которое выбило ее из колеи.

"Такие боли, когда близкий человек умирает, никогда не уходят совсем. Но жить-то надо продолжать", – высказался композитор.

Музыкант отметил, что считает Диану женщиной невероятной силы и мужества. Он вспомнил, что она поддерживала его семью после смерти его дочери Юлии. По словам продюсера, сейчас он с Гурцкая видится крайне редко. Впрочем, нечасто певица балует вниманием и своего брата Роберта.

Последнее выступление Дианы Гурцкая состоялось осенью прошлого года. При этом к гастролям певица так и не вернулась.

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая посетила встречу Владимира Путина с его доверенными лицами.