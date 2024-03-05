Отец Началовой рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Друг семьи раскрыл правду о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
Диана Гурцкая. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица пытается восстанавливаться после утраты

Прошло девять месяцев с момента трагической кончины супруга Дианы Гурцкая. Петр Кучеренко скончался неожиданно, когда возвращался из рабочей поездки на Кубу. По любимому супруга певица скорбит по сей день и приостановила всю свою карьерную деятельность. Близкий друг семьи артистки, продюсер и композитор Виктор Началов раскрыл, в каком состоянии сейчас Диана. 

По словам музыканта, исполнительница постепенно планирует возвращаться на сцену. В последний раз он видел ее буквально недавно, сообщил отец Началовой. Артисты вместе записывали новую песню, и Диана тоже присутствовала. Виктор подчеркнул, что певице тяжело дался этот выход в свет, однако она прикладывает все усилия, чтобы оправиться от горя, которое выбило ее из колеи. 

"Такие боли, когда близкий человек умирает, никогда не уходят совсем. Но жить-то надо продолжать", – высказался композитор. 

Музыкант отметил, что считает Диану женщиной невероятной силы и мужества. Он вспомнил, что она поддерживала его семью после смерти его дочери Юлии. По словам продюсера, сейчас он с Гурцкая видится крайне редко. Впрочем, нечасто певица балует вниманием и своего брата Роберта. 

Последнее выступление Дианы Гурцкая состоялось осенью прошлого года. При этом к гастролям певица так и не вернулась. 

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая посетила встречу Владимира Путина с его доверенными лицами. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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