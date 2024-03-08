Изменился до неузнаваемости: вышедший на публику Чернышев шокировал россиян

Поклонники пишут, что фигурист словно "ни жив, ни мертв"

После болезни супруги фигурист Петр Чернышев практически перестал выходить в свет. Будни спортсмена – работа, забота о больной раком возлюбленной и воспитание дочери. Однако прославленный атлет хранит молчание о том, что происходит дома – да и в принципе очень редко мелькает на кадрах.

Однако недавно Петр вышел на публику, чтобы поддержать друга Романа Костомарова. Тот презентовал документальную картину, посвященную его борьбе за жизнь.

Журналисты обратили внимание на заметные изменения во внешности и мимике Петра за последние несколько лет. Чернышев уже не улыбается на камеру, как прежде вместе с Анастасией Заворотнюк. В давние времена спортсмен всегда улыбался – ныне он даже не пытается выдавить из себя улыбку.

Впрочем, Петру не было причины скрываться от журналистов во время премьеры фильма о Романе. Однако на одном из кадров он показал большой палец вверх.

Публика, тем не менее, обратила внимание на поведение фигуриста, будто бы молча терпящего удары, наносимые судьбой. Поклонники печально констатируют, что тот словно бы "ни жив, ни мертв". Однако немногие смогут понять, что испытывает спортсмен.

Кстати, Петр появился на мероприятии с обручальным кольцом на пальце. А каково состояние супруги в настоящее время, остается лишь догадываться, передает Woman.ru.